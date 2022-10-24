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Bursa'da tarihi medreseden hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli yakalandı

Bursa'da iki kişi, 530 yıllık medresenin çatısında bulunan kurşun kaplamaları çalma girişiminde bulundu.

Mustafa Bikeç   | 24.10.2022
Bursa'da tarihi medreseden hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli yakalandı Fotoğraf: Mustafa Bikeç/AA

Bursa

Osmangazi ilçesindeki Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak'ta bulunan Üftade Cami'sinin medrese bölümünün çatı ve kapısında şüpheli kişiler olduğu bildirilmesi üzerine bölgeye bekçi ekipleri sevk edildi.

Kapının önünde bekleyen bir kişi, bekçileri görünce ara sokaklara girerek kaçtı. Çatıda bulunan Emrah A. ise ekiplerce yakaladı.

Bekçiler, Emrah A. ile kaçan diğer şüpheli Umut C'yi telefonla konuşturarak yerini tespit etmeye çalışırken zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan Emrah A, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin, hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenildi.



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