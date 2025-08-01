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Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Büşra Nur Yılmaz, Nuran Bıçak  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bursa

Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Yenişehir Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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