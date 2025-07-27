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Bursa'da Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Cem Şan, Semih Şahin, Sergen Sezgin, Mustafa Yılmaz, Saliha Nur Köksal  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Bursa'da Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Bursa

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına müdahale çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

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Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tedbiren boşaltılmasının ardından alevlerin yaklaştığı İğdir Mahallesi de tahliye edildi.

Daha sonra yangının büyümesi üzerine Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık Mahallesi'ndeki vatandaşlar da tahliye edildi.



Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gece boyunca 1163 personel ve 496 araçla aralıksız sürdürülen yangını kontrol altına alma çalışmalarına gün ağarmasıyla beraber havadan müdahale de yeniden başladı.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

Ayrıca, Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisinde meydana gelen orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrımı-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.

Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile bazı AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunmuştu.

Bakan Uraloğlu: Kısa zaman içinde daha iyi haberler alacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki yangınla ilgili, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yangın Harekat Merkezi'nde bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan son bilgileri aldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Ekiplerimizin ilk andan itibaren gösterdiği kahramanca mücadele neticesinde yangının enerjisi azaldı. İnşallah kısa zaman içinde daha iyi haberler alacağız." ifadelerine yer verdi.

Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.

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