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Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

Bursa'da görülen silahla yaralama davasının duruşmasında iki sanığın öldürüldüğü, iki jandarma personelinden birinin şehit olduğu, diğerinin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Elif Özlem Çelikler  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

Bursa

Bursa Adalet Sarayı'nda, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait dosyanın davasının görüldüğü 4. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında olayın faili Kemal (52) ve oğlu Tolga Ergün (21), iki polis memuru ve bir avukatın da bulunduğu şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Özel harekat polisleri de adliye binası ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Savcılıkça sorgulanıp nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kemal Ergün hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", oğlu Tolga Ergün ile M.Ö, K.U, M.K. ve M.Ç'ye ise "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçlarından tutuklama kararı verildi.

Diğer zanlılardan E.D. ve avukat Ş.F, "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak", polis memurları H.K. ve N.A. hakkında ise "görevi kötüye kullanma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te bazı müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmıştı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Mertcan ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması için 13 Aralık'ta taraflar Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonuna alınmıştı.

Sanık avukatının beyanları alınırken kavgada yaralanan, bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren ve eğlence yerinde garson olarak çalışan Tolga Ergün'ün de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açılmıştı.

Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından oğlunun tekerlekli sandalyesine gizlenerek adliyeye sokulan silahla gerçekleştirilen saldırıda, sanıklar Mertcan ve Köksal Akça yaşamını yitirmişti.

Aynı saldırıda ağır yaralanan iki jandarma personelinden Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) kaldırıldığı hastanede 14 Aralık'ta şehit olmuştu.

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