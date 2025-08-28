Dolar
41.04
Euro
48.02
Altın
3,407.60
ETH/USDT
4,573.80
BTC/USDT
112,741.00
BIST 100
11,409.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan Programı’nda konuşuyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum’da Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda konuşuyor. Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
logo
Gündem

Bursa ve Hatay'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesi ve Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mustafa Bikeç, Mehmet Bayrak  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Bursa ve Hatay'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mustafa Bikeç/AA

Bursa/Hatay

Kırsal Fethiye Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.


Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Hatay

Antakya ilçesinin Habib-i Neccar Dağı​​​​​​​ eteklerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında "Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği" başlıklı konferans düzenlendi
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü
Bursa ve Hatay'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Bursa ve Hatay'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor

Bursa ve Hatay'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor

Çanakkale'de 118 orman yangınında 7 bin 39 hektar alan zarar gördü

Balıkesir'de atlı birlikler ile komandolar ormanların güvenliği için 24 saat nöbet tutuyor

Çanakkale yangınlarının etki alanları uydu fotoğraflarıyla modellendi

Çanakkale yangınlarının etki alanları uydu fotoğraflarıyla modellendi
Orman yangınları deniz ekosistemini de tehdit ediyor

Orman yangınları deniz ekosistemini de tehdit ediyor
İzmir ve Bilecik'te yangında zarar gören köy evlerinin yapımına başlanıyor

İzmir ve Bilecik'te yangında zarar gören köy evlerinin yapımına başlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet