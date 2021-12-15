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Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilometre tır kuyruğu oluştu

Türkiye'nin ihracat yoğunluğuna bağlı tır çıkışlarına Bulgaristan'ın cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilometre tır kuyruğu meydana geldi.

Hakan Mehmet Şahin   | 15.12.2021
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilometre tır kuyruğu oluştu

Edirne

Türkiye'nin ihracatındaki artış sınır kapılarındaki yoğunluğu da artırdı.

Türkiye'den Avrupa'ya geçişte tır yoğunluğuna Bulgaristan çoğu zaman cevap veremiyor. Bu durum Türkiye tarafında uzun araç kuyruklarına neden oluyor.

Hamzabeyli'de tır kuyruğu yüzünden 700'den fazla araç çıkış için bekliyor.

İzmir'den ihracat yükünü Romanya'ya götüren şoför Mesut Kuzucu, AA muhabirine, yurt dışına çıkışlarda genellikle Hamzabeyli güzergahını tercih ettiklerini söyledi.

Araç kuyruklarında beklerken bazı sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Kuzucu, "Bir taraftan soğukla mücadele ederken, diğer yandan temel ihtiyaçlarımızı yollarda karşılayamıyoruz. En büyük sorunlardan biri de tırlara gizlice binmeye çalışan mülteciler. Araçlarda bile sağlıklı uyuyamıyoruz, sürekli araçları kontrol ediyoruz, binen mülteci var mı diye." dedi.

Bulgaristan tarafının hızlı çalışmaması nedeniyle kuyrukların oluştuğunu anlatan Kuzucu, özellikle karşı tarafta yapılan mülteci kontrollerinin çok zaman aldığını, bir tırın yaklaşık 5-6 dakika peronda beklediğini ifade etti.

Kuzucu, oluşan araç kuyruklarına yetkililerin Bulgar tarafıyla görüşüp çözüm bulmasını istedi.

Tır şoförü Ahmet Yücel de özellikle gece Bulgar tarafında geçişlerin çok yavaşladığını, kuyrukların bu nedenle oluştuğunu belirtti.

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