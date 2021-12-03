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Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometre tır kuyruğu oluştu

Türkiye'nin ihracat yoğunluğuna bağlı tır çıkışlarına Bulgaristan'ın cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde 20 kilometre tır kuyruğu meydana geldi.

Salih Baran   | 03.12.2021
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometre tır kuyruğu oluştu Fotoğraf: Salih Baran - Anadolu Ajansı

Edirne

Türkiye'nin ihracatındaki artış sınır kapılarındaki yoğunluğu da artırdı. Türkiye'den Avrupa'ya geçişte tır yoğunluğuna Bulgaristan çoğu zaman cevap veremiyor. Bu durum Türkiye tarafında tır kuyruklarına neden oluyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruğu yüzünden 800 kadar araç çıkış için bekliyor.

Artış istatistiklere de yansıdı

Sınır kapısındaki tır trafiği artışı istatistiklere de yansıdı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Hamzabeyli'den Bulgaristan'a günlük tır çıkışı 10 yıl öncesine göre iki kat artarak 600 civarına dayandı.

2011 yılında 106 bin tırın çıktığı sınır kapısında, bu sayı 2019'da 115 bin, 2020'de 126 bin, bu yılın 11 ayında ise 179 bine yükseldi. 

Şoförler çözüm bekliyor

Romanya'ya inşaat malzemesi taşıyan aracın sürücüsü Gürsel Aktaş, AA muhabirine, Bulgaristan tarafının hızlı çalışamamasından kaynaklı kuyruklar oluştuğunu belirtti.

Yetkililerin bu durumu Bulgar makamlarıyla görüşerek çözmesini beklediklerini anlatan Aktaş, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. 

Avusturya'ya mal taşıyan Osman Doğan da kuyrukta araç güvenliği için uyumadıklarını dile getirerek, "Bulgaristan ağır çalışıyor. Arabamıza mülteci binmesin diye aracın etrafında geziyoruz, uykusuz kalıyoruz. Bulgaristan'ın yavaş çalışması önlenmeli." diye konuştu.

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Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometre tır kuyruğu oluştu