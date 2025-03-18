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Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Burak Akay  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00, Geyikli'den ise 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan 07.00, 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den de 09.00 ve 15.00 saatlerindeki seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirilen açıklamada, diğer güzergahlarda ise ulaşımın normal devam edeceği belirtildi.

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