Dolar
34.29
Euro
37.10
Altın
2,746.60
ETH/USDT
2,473.70
BTC/USDT
67,112.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Gündem

Bozayılar havalar soğuyunca ormandan çıkıp Sarıkamış ilçe merkezine indi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yiyecek bulmakta zorlanan bozayılar, havalar soğuyunca ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

Hüseyin Demirci  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Bozayılar havalar soğuyunca ormandan çıkıp Sarıkamış ilçe merkezine indi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Sarıkamış'ın 2 bin 200-2 bin 800 rakımlı sarıçam ağaçlarının çoğunlukta olduğu ormanlık alanlarında yaşayan ve dünyanın tek göç eden ayıları olarak literatüre giren bozayılar, ilçedeki çöp konteynerlerinden beslenirken görüntülendi.

Yaz döneminde ormanlık alanlarda yaban meyvelerle beslenen bozayılar, sonbaharda kış uykusuna yatmadan besin depolamak için hazır yiyecek olarak gördükleri çöplerden besleniyor.

Son günlerde ormanlık alana yakın Tepe Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının olduğu bölgeye ve İnönü Mahallesi'ne gelen bozayılar, çöp konteynerlerini tek tek devirerek buldukları yiyeceklerle karnını doyurup ormana dönüyor.

TOKİ konutları sakinlerinden Şenay Vanlı, AA muhabirine, havaların soğumasıyla ayıların daha sık geldiğini belirterek, "Havalar soğuk olduğu için ormanda yiyecek bulamıyorlar. Buraya gelip çöp bidonlarını devirerek yiyecek arıyorlar, ama tehlike arz ediyorlar, insanlara saldırıyorlar." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Gökhan Karadağ ise bozayıların akşamları ikişerli, üçerli gruplar halinde mahalleye geldiğini anlattı.

Bunun bir tehlike oluşturduğunu dile getiren Karadağ, "Akşamları geç saatlerde mahallede gezmemiz mümkün değil. Kış yaklaşıyor hayvanlar orman içinde gıda bulamadığı için çöplere gelip gıda bulmaya çalışıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 17 terörist etkisiz hale getirildi
Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı
Bozayılar havalar soğuyunca ormandan çıkıp Sarıkamış ilçe merkezine indi
TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin HDP üyesi olduğu ortaya çıktı
Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 36 olarak ölçüldü

Benzer haberler

Bozayılar havalar soğuyunca ormandan çıkıp Sarıkamış ilçe merkezine indi

Bozayılar havalar soğuyunca ormandan çıkıp Sarıkamış ilçe merkezine indi

Kars'ta soğuk hava Ardahan'da kar etkili oluyor

Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu

Kars'ta kar yerini soğuk havaya bıraktı

Kars'ta kar yerini soğuk havaya bıraktı
Kars'ta kar yağışı besicilere zor anlar yaşattı

Kars'ta kar yağışı besicilere zor anlar yaşattı
Sarıkamış, sonbahar renklerine büründü

Sarıkamış, sonbahar renklerine büründü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet