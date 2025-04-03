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"Boykot" çağrılarına ilişkin soruşturmada 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
"Boykot" çağrılarına ilişkin soruşturmada 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 11'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle yönelik "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çalışma yapan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 kişinin kimliğini belirledi.

Haklarında gözaltı kararı verilen bu kişilerin yakalanmasına yönelik ekiplerce düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken, 5 kişiyi arama çalışması sürüyor.

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