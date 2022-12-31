Bosna Hersek'in Sava Nehri'nde kaybolan 5 Türk vatandaşı için AFAD'dan destek
Bosna Hersek'i Hırvatistan ile ayıran Sava Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 5 Türk vatandaşının bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri destek veriyor.
Saraybosna
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sava Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 5 vatandaşımızı arama çalışmalarına katılmak üzere Bosna Hersek'teyiz." ifadesine yer verildi.
📍 Bosna Hersek— AFAD (@AFADBaskanlik) December 31, 2022
Sava Nehri’nde akıntıya kapılarak kaybolan 5 vatandaşımızı arama çalışmalarına katılmak üzere görevlendirilen;
▪️ 1️⃣2️⃣ AFAD personeli
▪️ 3️⃣ arama kurtarma aracı
▪️ 1️⃣ bot
bölgeye ulaşarak, arama kurtarma çalışmalarına başladı. pic.twitter.com/ZMSMu7Rwop
Nehirdeki arama çalışmaları için 2 AFAD personeli, 3 arama kurtarma aracı ve 1 botun görevlendirildiğine işaret edilen açıklamada, "AFAD bölgeye ulaşarak, arama kurtarma çalışmalarına başladı." bilgisi verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.