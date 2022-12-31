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Bosna Hersek'in Sava Nehri'nde kaybolan 5 Türk vatandaşı için AFAD'dan destek

Bosna Hersek'i Hırvatistan ile ayıran Sava Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 5 Türk vatandaşının bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri destek veriyor.

Lejla Biogradlija   | 31.12.2022
Bosna Hersek'in Sava Nehri'nde kaybolan 5 Türk vatandaşı için AFAD'dan destek Kaynak: AFAD

Saraybosna

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sava Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 5 vatandaşımızı arama çalışmalarına katılmak üzere Bosna Hersek'teyiz." ifadesine yer verildi.

Nehirdeki arama çalışmaları için 2 AFAD personeli, 3 arama kurtarma aracı ve 1 botun görevlendirildiğine işaret edilen açıklamada, "AFAD bölgeye ulaşarak, arama kurtarma çalışmalarına başladı." bilgisi verildi.

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Bosna Hersek'in Sava Nehri'nde kaybolan 5 Türk vatandaşı için AFAD'dan destek
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