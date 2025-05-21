Dolar
38.81
Euro
44.05
Altın
3,309.85
ETH/USDT
2,577.40
BTC/USDT
109,068.00
BIST 100
9,398.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla aranan 6 şüpheli yakalandı

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli yakalandı.

İrem Demir, Emrah Gökmen  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla aranan 6 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Soruşturma kapsamında, halka açık bir şirketin hisseleri üzerinde, 2022 yılı mart ile eylül ayları arasında yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı ve örgütlü hareket eden şüphelilerin faaliyetlerinin ''piyasa dolandırıcılığı'' suçunu oluşturduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "örgütlü piyasa dolandırıcılığı" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik Başsavcılık koordinesinde operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli operasyonda, örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Ünsal Ban, yurt dışına kaçmak üzereyken Fethiye'de yakalandı. Operasyonda ayrıca, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

Firari durumda olan 1 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla aranan 6 şüpheli yakalandı
Türkiye, İsrail'in Cenin'de diplomatlara ateş açmasını en güçlü biçimde kınadı
ECOWAS'ın, Nijerya'daki Dijital Gözlemevi yıllık toplantısı başladı
Başkentte "Zabıta Teşkilatı Tarihi" kitabı tanıtıldı
YTB Başkanı Abdullah Eren, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Çernışov ile bir araya geldi

Benzer haberler

Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla aranan 6 şüpheli yakalandı

Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla aranan 6 şüpheli yakalandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan ikinci kez ifade veren Yıldız tahliye edildi

DevSecOps Days etkinliği teknoloji uzmanlarını İstanbul'da buluşturacak

Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması şüphelisi Ahmet Çiçek etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması şüphelisi Ahmet Çiçek etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Zafer Keleş tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Zafer Keleş tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet