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Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen kazalar nedeniyle ulaşım aksadı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen kazalar, İstanbul istikametinde aksamaya neden oldu.

Zafer Göder, Göksel Cüneyt İğde  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen kazalar nedeniyle ulaşım aksadı

Bolu

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden tır, Bolu Dağı Tüneli çıkışında başka bir tıra çarptı. Bir süre sonra aynı yönde giden otomobil ise refüjdeki kar kütlesine çarptı.

Kazalarda yaralanan olmazken, karayolları ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılması ve bölgede tuzlama çalışması yapılmasının ardından yeniden sağlanmaya başladı.

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