Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı
Bodrum'da trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı.
Muğla
Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde içinde Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü vinçle yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa taşındı.
Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne götürülen Tatlıses, tekerlekli sandalyeyle acil servise alındı.
Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapılması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.