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BM: İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de hastaneler "ölüm tuzağına" dönüştü

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde hastanelerin "ölüm tuzağına" dönüştüğünü belirtti.

Mustafa Deveci  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
BM: İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de hastaneler "ölüm tuzağına" dönüştü

Ankara

UNRWA'dan, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizi ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de ailelerin dağıldığı, çocukların donarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

Tel Aviv yönetiminin insani yardım girişine getirdiği engellemeler nedeniyle gıda krizinin giderek arttığı Gazze'de açlık nedeniyle hayatların kısaldığına işaret edildi.

İsrail'in çeşitli iddialarla sık sık hedef aldığı Gazze'deki hastanelerin "ölüm tuzağı haline geldiği" kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Gazze'deki 36 hastaneden sadece 14'ü kısmi hizmet veriyor.

Söz konusu hastanelerde de yeterli insani yardımın ulaştırılamaması nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor.

İsrail güçleri, son olarak 27 Aralık'ta Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini basarak boşaltmış ve hizmet dışı kalmasına neden olmuştu.


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