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Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün lastiği patladı

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün lastiğinin patlaması nedeniyle aksayan seferler aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Mehmet Ali Derdiyok, Gökçe Karaköse  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün lastiği patladı Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün Saadetdere durağı yakınlarında lastiği patladı.

Metrobüsün durağa yanaşmasının ardından yolcular tahliye edildi. Bu nedenle metrobüs seferlerinde de aksama yaşandı.

Söğütlüçeşme yönünde metrobüs seferleri bir süre kontrollü şekilde tek şeritten yapıldı.

Belediye ekiplerinin durakta lastiği patlayan metrobüsü kaldırmasının ardından seferler normale döndü.

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