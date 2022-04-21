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Beykoz’da kaza yapan İETT otobüsündeki 6 kişi yaralandı

Beykoz’da kaza yapan İETT otobüsünün sürücüsü ile 5 yolcu yaralandı.

Alptekin Soykan   | 21.04.2022
Beykoz’da kaza yapan İETT otobüsündeki 6 kişi yaralandı

İstanbul

Barış Manço Caddesi'nde seyir halindeki S.S.A’nın kullandığı 34 TN 2009 plakalı İETT otobüsü, Kanlıca Mezarlığı civarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direklerine çarptı.

Daha sonra yoldan çıkan otobüs, ağaçlık alanda bulunan kayalara çarparak durabildi.

Kazada otobüs şoförü ile araçta bulunan 5 yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

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