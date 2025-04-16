Dolar
38.12
Euro
43.58
Altın
3,294.57
ETH/USDT
1,573.10
BTC/USDT
83,622.00
BIST 100
9,393.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Gül adliyede

Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül, adliyeye sevk edildi.

Emrah Gökmen  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Gül adliyede

İstanbul

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine dün gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sağlık kontrolünden geçirilen Gül, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Kültür ve Spor Müdürlüğü görevlerinde bulunan Fidan Gül’ün, Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde kreş müdürüyken 2024 yılının haziran ayında Beykoz Belediye Başkanlığında Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak göreve başladığı öğrenilmişti.

İhaleye fesat karıştırma suçundan Büyükçekmece Adliyesinde yargılamasının devam etmesinin kamuoyuna yansıması sonrası bu yer değişikliğinin Beykoz yerelinde tepkiyle karşılanmasına rağmen Fidan Gül'ün, 2024 yılı ekim ayından itibaren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden de sorumlu olacak şekilde Köseler tarafından başkan yardımcısı olarak görevlendirildiği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Gül adliyede
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 89 zanlı yakalandı
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine yeniden Prof. Dr. Topaloğlu atandı

Benzer haberler

Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Gül adliyede

Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Gül adliyede

İngiltere'deki mezarlıkta çoğu Müslüman çocuklara ait 85 mezar levhası tahrip edildi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürüyor

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin mezarını tahrip eden zanlı tutuklandı

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin mezarını tahrip eden zanlı tutuklandı
İstanbul bu hafta birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

İstanbul bu hafta birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet