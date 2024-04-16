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Beşiktaş'ta yanan gece kulübüne ilişkin "hızlı taramayla bina tespiti raporu" hazırlandı

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının meydana geldiği bina için "hızlı taramayla bina tespiti raporu" hazırladı.

Hasan Hüseyin Kul, Hikmet Faruk Başer  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Beşiktaş'ta yanan gece kulübüne ilişkin "hızlı taramayla bina tespiti raporu" hazırlandı

İstanbul

Ekipler tarafından 2 Nisan'daki yangının yaşandığı Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'ndeki gece kulübünün olduğu 16 katlı binada inceleme yapıldı.

İncelemenin sonucunda hazırlanan raporda, "İncelemeye tabi tutulan 2 bodrum kat + zemin kat + 12 normal kat nitelikli binanın kot farkından dolayı bodrum katları kısmi olarak açığa çıkmakta olup, yangından 2. bodrum katta bulunan 3 kolonun etkilendiği görülmüştür." ifadesine yer verildi.

Yapıda yangına bağlı olarak gözle görülür statik sistemi etkileyen bir hasar gözlemlenmediği aktarılan raporda, "Söz konusu yapının deprem güvenlik oranına karşılık 'E sınıfı ile çok yüksek risk seviyesi'nde olduğu tespit edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

"Binadan acil bir şekilde karot alınmalı"

İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Öğretim Üyesi Sinan Cansız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hızlı tarama sistemiyle binaların mevcut durumunun karot alınmadan tespitinin yapıldığını söyledi.

Beşiktaş'ta gece kulübündeki yangının ardından binada inceleme yapıldığını belirten Cansız, "Beşiktaş'taki binaya çok yüksek risk (E sınıfı binaların puan karşılığı 0-25) verilmiştir. İBB hızlı tarama verilerine göre, bina yangın öncesinde bile çok riskli sınıfındadır. Ayrıca yangının bodrum katlarda kolonlara hasar verdiği ve riskin daha da arttığı belirlenmiştir. Binadan acil bir şekilde karot alınarak güvenliğinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait yönergelere göre tahkik edilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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