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Gündem, Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, kutlama mesajı paylaştı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Halil İbrahim Avşar  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, kutlama mesajı paylaştı

Ankara

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünün heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. En büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda azimle ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürecektir. Milli mücadele döneminde ön saflarda ülkemizin bağımsızlığı için şehit düşen, gazi olan Beşiktaşımızın kurucularına minnettarız. Böyle bir ecdadın evlatları olmaktan gurur duyuyoruz. Atatürk’ün izinde 'fikri hür, vicdanı hür' nesiller, 'zeki, çevik ve ahlaklı' sporcular yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. 101 yıldır ışıldayan ve milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Büyük Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan mesajda, "Ey Atamızdan bize en büyük miras olan Cumhuriyet; Uğruna feda ettiklerimiz, 101 yıldır kalbimizde yanan, yolumuzu aydınlatan, yarınımıza Fener olan Cumhuriyet ateşinde saklı. Başta bize Cumhuriyeti armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi sonsuz saygı ile anıyoruz. Atamızın, aklımıza kazılı, kalbimize yazılı 'Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.' sözüyle en büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz." denildi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden ise "Atamızın, bizlere en büyük mirası 101 yaşında! Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet!" mesajı yayımlandı.

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