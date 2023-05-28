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Bazı vatandaşlar oy kullanacakları okullara ambulansla getirildi

Edirne ve Kırklareli'nde bazı vatandaşlar oy kullanacakları okullara ambulansla getirildi.

Özgün Tiran, Ufuk Ertop, Gökhan Zobar  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Bazı vatandaşlar oy kullanacakları okullara ambulansla getirildi Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin - AA

Edirne/Kırklareli

Kırklareli'nde Kocahıdır Mahallesi'ndeki evinde felç geçiren ve evde sağlık hizmeti alan 69 yaşındaki Ruhnaz Kaya, ekiplerce evinden alındı.

Ambulansla oy kullanacağı Kırkşehitler İlkokulu'na götürülen Kaya, sağlık personeli tarafından sandığının bulunduğu kata sedyeyle çıkarıldı.

Oyunu kullanan Kaya, ambulansla evine bırakıldı.

Kaya, oy kullandığı için mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi.

Sağlık ekiplerine teşekkür eden Kaya, tüm vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Edirne'de yaşayan 92 yaşındaki Sebahat Kirişçiler de oy kullanacağı Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'na ambulansla getirildi.

Sandık başına kadar tekerlekli sandalyeyle taşınan Kirişçiler, burada oy verdi.

Kirişçiler, oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Sağlık ekiplerine teşekkür eden Kirişçiler, vatandaşlara oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.

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