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Bazı illerde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Kar ve soğuk hava pek çok ilde hayatı olumsuz etkiliyor.

Sidar Can Eren, Günay Nuh, Hilmi Tunahan Karakaya  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Bazı illerde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor Fotoğraf:Yusuf Ayas/AA

Erzurum

Erzurum'da gece başlayan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

İl merkezinin beyaza büründüğü kentte, belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yürüttü.

Şenkaya ilçesi de karla kaplandı.

Öte yandan kar yağışı ve tipi dolayısıyla 307 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kars

Kars'ta gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar nedeniyle Kars Kalesi ve çevresindeki tarihi yapılarda güzel manzaralar oluştu.

Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan da yeniden karla kaplandı.

Ekipler sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Göle ilçesi de karla beyaza büründü.

Merkeze bağlı 10 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Tunceli

Tunceli'de ise gece etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı.

Yağışın etkisiyle kentteki cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 131 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kastamonu

Kastamonu'da kar nedeniyle 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Azdavay'da 1, Bozkurt'ta 4 ve İnebolu'da 2 olmak üzere 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yapıyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçesaray ilçesine bağlı Özbeyli Mahallesi yoluna düşen çığların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, olumsuz hava koşularına rağmen mahalle yolunu açtı.

Muş

Muş'un yüksek kesimlerinde kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün akşam kentte kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Kardan dolayı 13 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, "Ekiplerimiz yol genişletme çalışmalarını yürütüyordu. Kapanan yollarda da çalışma başlattık. Vatandaşların mağdur olmaması için yolları en kısa sürede açacağız." dedi.

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