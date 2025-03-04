Bazı illerde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Kar ve soğuk hava pek çok ilde hayatı olumsuz etkiliyor.
Erzurum
Erzurum'da gece başlayan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
İl merkezinin beyaza büründüğü kentte, belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yürüttü.
Şenkaya ilçesi de karla kaplandı.
Öte yandan kar yağışı ve tipi dolayısıyla 307 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kars
Kars'ta gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar nedeniyle Kars Kalesi ve çevresindeki tarihi yapılarda güzel manzaralar oluştu.
Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.
Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Ardahan
Ardahan da yeniden karla kaplandı.
Ekipler sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Göle ilçesi de karla beyaza büründü.
Merkeze bağlı 10 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.
Tunceli
Tunceli'de ise gece etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı.
Yağışın etkisiyle kentteki cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.
Sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 131 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.
Kastamonu
Kastamonu'da kar nedeniyle 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Valilikten alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Azdavay'da 1, Bozkurt'ta 4 ve İnebolu'da 2 olmak üzere 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yapıyor.
Van
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bahçesaray ilçesine bağlı Özbeyli Mahallesi yoluna düşen çığların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, olumsuz hava koşularına rağmen mahalle yolunu açtı.
Muş
Muş'un yüksek kesimlerinde kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün akşam kentte kar yağışının etkili olduğunu belirtti.
Kardan dolayı 13 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, "Ekiplerimiz yol genişletme çalışmalarını yürütüyordu. Kapanan yollarda da çalışma başlattık. Vatandaşların mağdur olmaması için yolları en kısa sürede açacağız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.