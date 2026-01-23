Bazı illerde kar etkili oluyor
Yurdun bazı illerinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Ankara
Şanlıurfa'da dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar, sokakları beyaza bürüdü.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele yürütüyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kar yağışının etkili olduğu kentte, insan ve araç trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşandı.
Şanlıurfa Valiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kar yağışı nedeniyle Viranşehir-Diyarbakır kara yolu ile şehir merkezi Güneybatı Çevre Yolu'nun ulaşıma kapalı olduğunu duyurdu.
Açıklamada ayrıca, Şanlıurfa-Siverek, Şanlıurfa-Gaziantep oto yolu, Şanlıurfa-Birecik yolu, Mardin-Gaziantep Otoyol bağlantısı, Organize Sanayi-Gaziantep oto yol bağlantısı ile şehir merkezi Kuzeybatı Çevre yolunun tır trafiğine kapalı olduğu belirtildi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise ekiplerin sahada karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, toplu taşıma araçlarının bugün ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Yetkililer, vatandaşlardan özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi.
Gaziantep
Kentte dün öğle saatlerinden itibaren başlayan ve etkisini aralıklarla artıran kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Fotoğraf: Fevzi Kemal Karagöz/AA
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için mücadele yürütüyor.
Araç ve yaya trafiğinde azalmanın gözlendiği kentte, araç trafiğinin daha da düşebilmesi için belediye otobüsleri ve tramvaylar ücretsiz hizmete açıldı.
Valilik yol durumunu açıkladı
Gaziantep Valiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, TAG Otoyolu Şanlıurfa Gaziantep arası ve Nurdağı otoban bölgesinde yolun açık olduğunu bildirdi.
Narlı Gişeleri-Gaziantep arasındaki yolda ise ulaşımın 2 şeritten sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gaziantep-Kahramanmaraş arası devlet yolu gidiş istikameti açık olup, geliş istikametinde yol araç trafiğine kapatılmış, makaslama yapan tırları kurtarma ve akabinde kar küreme çalışmaları yapılmaktadır. Gaziantep Nurdağı Devlet yolu makaslama riski nedeniyle ağır vasıta araç trafiğine süreli olarak kapatılmış, sadece hafif araç trafiğine açıktır. Gaziantep-Kilis yolu trafiğe açıktır. Mecburi yola çıkan sürücülerimizin araçlarının kar lastikli olmasına, yanlarında zincir ve benzeri ekipmanların bulunmasına dikkat etmeleri gerekmektedir."
Fatma Şahin'den uyarı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şehir içi ana arterlerin durumuna ilişkin görsel paylaştı.
Kentte sabaha kadar yoğun kar yağışı olduğunu ifade eden Şahin, "Buna rağmen ekiplerimizin yoğun ve aralıksız çalışmaları sonucu ulaşıma kapalı ana arter yolumuz bulunmuyor. Şehir içi ve ilçelerimizde ana arterlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ara yollarda ise ilçe belediyelerimiz çalışma yürütüyor. Çevre yolu ve şehirler arası yollarda da Karayolları ekiplerimizin çalışmaları aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımızdan bir ricamız var, kar lastiği olmadan trafiğe asla çıkmayın. Ayrıca zorunlu haller olmadıkça ücretsiz yaptığımız toplu taşımayı tercih edin." ifadelerini kullandı.
Adıyaman
Kentte dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar, sokakları beyaza bürüdü.
Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA
Adıyaman Belediyesi, İl Özel İdaresi, Karayolları ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele yürütüyor.
Kentte kar yağışıyla birlikte insan ve araç trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşandı.
Kayseri
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kayseri-Sivas, Kayseri-Kahramanmaraş ve Pınarbaşı-Gürün kara yollarında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçların ulaşımına izin verilmiyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.