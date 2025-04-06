Bayram tatilinin son gününde yollarda dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüş yolculuğu devam ederken yollarda ve otogarlarda yoğunluk yaşanıyor.
Ankara
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Ramazan Bayramı tatilinden dönenler yoğunluğa neden oluyor.
Tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Dörtdivan, Yeniçağa, Köroğlu Rampaları ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu.
Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.
Zaman zaman oluşan hasarlı trafik kazaları nedeniyle yavaşlayan trafik bir süre sonra normale dönüyor.
Karayolları ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölge genelinde çalışmalarını sürdürüyor.
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.
Büyük İstanbul Otogarı'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatilinin son gününde, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.
Tatilini şehir dışında geçirenlerin kente dönüş yerlerinden biri olan otogarlar kalabalıklaştı.
Dönüş yolculuğunda otobüsü tercih eden vatandaşların Büyük İstanbul Otogarı'na gelmesiyle sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı.
Otogarın kapılarında trafik yer yer durma noktasına gelirken, iç kısımda ise araçlar yavaş ilerliyor.
Trafik polisleri ise otogar bölgesindeki araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla sürücüleri yönlendirmeye çalışıyor.
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğu devam ediyor.
Tatilcilerin dönüşü dolayısıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, üniversite ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.
Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri sürücüleri, aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.
Kara yolundaki yoğunluğun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
AŞTİ'de bayram tatili dönüşü hareketliliği
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
Bayramı da kapsayan 9 günlük tatil için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenler, dönüş yolculuğuna geçti.
Otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanan terminalde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için önlemler artırıldı.
Şehir dışından gelen birçok yolcu, evlerine ulaşmak için taksi ve toplu taşıma araçlarını tercih ederken, bazıları ise yakınları tarafından karşılandı.
Bayram tatili dönüş yoğunluğunun gece geç saatlere kadar süreceği tahmin ediliyor.
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