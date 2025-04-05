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Bayram tatilindeki trafik kazalarında 7 günde 62 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 7 günde 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 388 kişinin yaralandığını bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 7 günde 62 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 7'nci gününde 580 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 855 kişinin yaralandığını aktardı.

Bayram tatili boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü ifade eden Yerlikaya, 628 bin 532 aracın denetlendiğini, 26 bin 475 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 94 araca ise çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldığını bildirdi.

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 7 günde 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 388 kişinin yaralandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece gündüz çalışıyor. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Paylaşımında, İstanbul'da meydana gelen bir kazanın görüntüsüne de yer veren Yerlikaya, Pendik Kurnaköy gişeleri mevkisinde, bir otomobilin gişede bekleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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