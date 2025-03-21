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Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere "araç bakımı" uyarısı

Uzmanlar, yaklaşan Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacak vatandaşları, yoğun trafikte sorun yaşamaması için araçlarına gerekli bakımları yaptırması konusunda uyardı.

Serhat Tutak  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere "araç bakımı" uyarısı Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, milyonlarca vatandaş bayram tatilinde memleketlerine ya da tatile gitmek için yola çıkacak.

Bu kapsamda yaşanacak trafik yoğunluğu nedeniyle araçların teknik açıdan sorunsuz olması önem taşıyor. Bakımsız araçlar, hem arızalanma hem de kaza yapma riski taşıyor.

Özellikle fren sistemi, lastikler, motor yağı ve sıvı seviyeleri gibi kritik noktalarda yapılacak kontroller, hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini artırıyor.

"Bayram süresince kışlık lastiklerle devam edilmeli"

Arkas Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Aykut Tuncer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, seyahat sırasında problem yaşanmaması için araçların bakımlı olmasının önemine işaret ederek, "Son dönemde araç yangınları dikkati çekiyor. Bu yangınların en önemli sebebi, orijinal veya doğru kullanılmamış yedek parçalar. Bu nedenle yedek parça alırken dikkatli olmamız ve gerekli kontrolleri yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bayram trafiğinin her sene olduğu gibi bu yıl da yoğun olacağını, bu nedenle de sürücülerin ekstra dikkat etmesi gerektiğini bildiren Tuncer, bayramın bu yıl mevsim geçişine denk geleceğine dikkati çekti.

Tuncer, otomobil sahiplerinin bayram trafiğine çıkmadan önce gerekli bakımları yaptırması gerektiğini aktararak, "Sürücülerin bayram süresince kışlık lastikleriyle devam etmesini öneririm, lastik değişim zamanına daha var. Lastik değişimlerinin de doğru yetkili servislerde yapılmasını öneriyoruz. Yeni otomobillerde lastik uyarı sensörleri var. Ancak sensör arızası durumunda elektronik ortamda yapılmayan bakımlar yanlış onarıma neden olabiliyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

"Rezervasyonlu şarj istasyonları tercih edilmeli"

Elektrikli otomobillerin diğer araçlara göre daha az sorun oluşturduğunu ancak bu tür araçlarda arıza yaşanması durumunda kesinlikle yetkili servise başvurulması gerektiğini belirten Tuncer, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçlardaki yangınların çoğu yanlış şarj işleminden kaynaklı çıkıyor. Bu otomobillerde doğru onarım, diğerlerine göre daha önemli. Yetkili servislerimizde elektrikli otomobil konusunda gerekli sertifika ve eğitimleri alan teknisyenlerimiz var, araçların onarım faaliyetlerini bu kişiler yapıyor. Bu da araca doğru bakım ve onarımın yapılmasına olanak sağlıyor. Bunların dışında elektrikli arabalarda çok fazla sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Tatil dönemlerinde şarj istasyonlarında yoğunluk oluşabiliyor, bu nedenle rezervasyonlu şarj istasyonlarının tercih edilmesi vatandaşlarımıza zaman kazandırır."

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