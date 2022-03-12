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Bayraktar: Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaştı.

Muhammet Emin Horuz   | 12.03.2022
Bayraktar: Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi

İstanbul

Bayraktar, Twitter hesabından MİUS'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte kalın." dedi.

MİUS ile ilgili olarak Bayraktar, temmuz ayında bir video yayınlamış ve "Hedefimiz, genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmek." ifadelerine yer vermişti.

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