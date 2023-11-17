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Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz'deki iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Fırat Taşdemir  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yarın öğleden sonra kuvvetli yağış, 150 metre üzeri rakımlı yerlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Kuvvetli yağışların pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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