Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Batı Karadeniz'deki iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yarın öğleden sonra kuvvetli yağış, 150 metre üzeri rakımlı yerlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli yağışların pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.