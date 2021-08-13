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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi.
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Batı Karadeniz'deki sel bölgesinde acil ihtiyaçlar için ulaştırma seferberliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle 2 römorkör ile Sinop'tan 1 balık avlama gemisini ve Kastamonu Entegre'den 1 tırı afetzedelere yardım için bölgeye yönlendirdi.

Merve Özlem Çakır   | 13.08.2021
Batı Karadeniz'deki sel bölgesinde acil ihtiyaçlar için ulaştırma seferberliği

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Kastamonu ve Bartın başta olmak üzere Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle afetzedelere yardım için ilgili kurumlar seferber oldu. Denizcilik Genel Müdürlüğü de Zonguldak Eren Limanı'ndan 1, Samsun Port'tan 1 olmak üzere 2 römorkörü görevlendirdi. Ayrıca, Sinop'tan 1 balık avlama gemisi ve Kastamonu Entegre'den 1 tır bölgeye yönlendirildi.

Kastamonu merkezden tedarik edilen ekmek ve su yardımları tırla Çatalzeytin'e indirilerek, buradan 2 balıkçı gemisiyle Türkeli'ne götürüldü.

Eren Limanı ve Samsun Port'tan römorkörlerle ekmek, meyve suyu, su, makarna ve bisküviden oluşan yardımlar İstifan Balıkçı Barınağı'na ulaştırıldı.

Sinop Liman Başkanlığınca bir balık avlama gemisi ile taşınmaya çalışılan ekmek ve su yardımları ise ağır hava şartları nedeniyle söz konusu gemiyle götürülemeyince, Demirci Köyü Balıkçı Barınağı'ndan tırla Ayancık'a ulaştırıldı.

Ayrıca, bölgede hizmet vermek üzere 1 yolcu ve araç taşıyıcı gemi sefere çıktı.

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