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Erciyes Dağı'na kar yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te bazı pistlere kar yağdı.

Sercan Küçükşahin  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Erciyes Dağı'na kar yağdı

Kayseri

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü bölgede kar yağışı etkili oldu.

Yağış sonrası 2400-3917 rakımlı kesimler karla kaplandı.

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