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İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı

İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Esin Işık  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi'nde yarın beklenen ve öğle saatlerinde Eskişehir ile akşam saatlerinden itibaren genelinde kuvvetli olacağı tahmin edilen sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanağın, 19 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın ise yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya, akşam saatlerinden itibaren Isparta, Burdur, Mersin, Adana, gece saatlerinden itibaren ise Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli olması öngörülüyor. Yağışların 2000 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, hortum riski, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

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