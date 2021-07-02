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Meteorolojiden Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'da yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 02.07.2021
Meteorolojiden Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, yarın Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere Ankara yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanaklı olacak.

Bu bölgelerde, su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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