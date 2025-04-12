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Başkentteki trafik kazasında şehit olan polis memuru Güney son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru İbrahim Güney, Çubuk ilçesinde toprağa verildi.

Hüseyin Yiğiner  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Başkentteki trafik kazasında şehit olan polis memuru Güney son yolculuğuna uğurlandı

Ankara

Güney'in naaşı, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Çubuk ilçesine bağlı Camili Mahallesi'ne getirildi.

Baba Hayrettin, anne Lamiye Güney ile yakınları, Camili Mahallesi Derneği binasında taziyeleri kabul etti.

Şehit polis memuru Güney, İl Müftüsü Hasan Çınar'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin babası, annesi, eşi Nadire, çocukları Aybaz Beray, Ela ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı​ İbrahim Şenel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, MHP İl Başkanı Alparslan Doğan, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, CHP İlçe Başkanı Alaaddin Cinalioğlu, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve iki çocuk babası Güney, dün Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel'i koruma görevi yürütürken geçirdiği trafik kazasında şehit olmuştu.

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