Gündem

Başkentte son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 1067 şüpheli yakalandı

Ankara'da son bir haftada kolluk kuvvetlerince çeşitli suçlardan aranan 1067 şüpheli yakalandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Başkentte son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 1067 şüpheli yakalandı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9-15 Ocak'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 31, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası olan 42, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 452 ve ifadeye yönelik aranan 538 olmak üzere 1067 kişi yakalandı.

Başkentte son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 1067 şüpheli yakalandı
