Dolar
14.94
Euro
15.80
Altın
1,889.55
ETH/USDT
2,704.70
BTC/USDT
36,158.00
BIST 100
2,458.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Başkentte jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 117 kişiyi yakaladı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 27 Nisan-5 Mayıs'ta yürütülen asayiş çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 117 kişi gözaltına alındı.

Harun Kutbe   | 06.05.2022
Başkentte jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 117 kişiyi yakaladı

Ankara

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 27 Nisan-5 Mayıs'ta faaliyetler yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, çalışmalar neticesinde, fuhuşu kolaylaştırmak veya fuhuşa aracılık etmek, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma, karşılıksız yararlanma, hakaret, tehdit gibi suçlardan aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ayrıca Jandarma Asayiş Timlerince ve yol kontrol noktalarında icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 112 kişinin yakalandığı bildirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 izinlisi hükümlülerin 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmesi gerektiği bildirildi
Hastanelerde ameliyat öncesinde PCR testi zorunlu olmayacak
2022 Asya Oyunları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin Devlet Başkanı Şi'den 'sıfır vaka politikasını ödünsüz sürdürme' mesajı

Benzer haberler

Başkentte jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 117 kişiyi yakaladı

Başkentte jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 117 kişiyi yakaladı