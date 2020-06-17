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Yurt genelinde çeşitli suçlardan aranan 2 bin 212 kişi yakalandı

Yurt genelinde çeşitli suçlardan aranan 2 bin 212 kişinin yakalandığı bildirildi.

Cankut Taşdan   | 17.06.2020
Yurt genelinde çeşitli suçlardan aranan 2 bin 212 kişi yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca, dün yurt genelinde eş zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonları" düzenlendi. 

Toplam 7 bin 650 ekipte, 28 bin 474 personelin katılımıyla yürütülen operasyonlarda 5 bin 229 ikamette arama gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 1011'i hükümlü 1201'i yakalama emriyle aranan toplam 2 bin 212 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Yakalananlar arasında, adam öldürme, yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kaçakçılık, FETÖ/PDY ve silahlı terör örgütlerine üye olmak ile cinsel suçların zanlıları bulunuyor.

Operasyonlarda, çok sayıda ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca, kayıp olarak aranan 7'si çocuk olmak üzere 28 kişi de bulundu.

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