Euro
7.70
Dolar
6.85
BIST 100
110,955.60
Altın
1,717.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı
logo
Türkiye

İstanbul'da 5 gün yağış bekleniyor

İstanbul'un batı ve kuzey ilçelerinde öğle saatlerinde başlayacak gök gürültülü yağmur geçişlerinin 5 gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hanife Sevinç   | 17.06.2020
İstanbul'da 5 gün yağış bekleniyor

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın güneydoğusunda bulunan alçak basınç sistemine bağlı olarak atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava kent genelinde etkisini gösterecek. 

Bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

Yağışın akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılarak 5 gün boyunca aralıklarla yerel ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle birkaç saati aşmayan ancak önemli miktarda yağış bırakan yaz yağmurları nedeniyle ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 154 bini aştı
Almanya'da ikinci Kovid-19 aşısı test izni CureVac'a verildi
AB'den Kovid-19 aşısı stratejisi: Geliştirilecek aşılar için ön satın alma anlaşmaları yapılacak
İran Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu yerlerde yeniden kısıtlama istiyor
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 120 arttı

Benzer haberler

İSPARK'tan çıkartılan işçiler İBB önünde basın açıklaması yaptı

İSPARK'tan çıkartılan işçiler İBB önünde basın açıklaması yaptı

İstanbul'da 5 gün yağış bekleniyor

İBB plaj sezonunu 15 Haziran'da açıyor

İBB’den 5 bin yeni taksi plakası çalışması

İBB’den 5 bin yeni taksi plakası çalışması
Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu
İstanbul'da hava sıcaklığı yarın mevsim normallerine inecek

İstanbul'da hava sıcaklığı yarın mevsim normallerine inecek