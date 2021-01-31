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Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nin batısında yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Ayşe Erkeç   | 31.01.2021
Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı

Istanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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