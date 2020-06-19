Başkentte uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı
Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şereflikoçhisar ilçesinde 5 şüphelinin uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işledikleri bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine ekipler, şüphelileri takip ederek 7 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonda, 124 gram esrar, 5 gram skunk ve 621 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.