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Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezine geldi.
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Türkiye

Başkentte uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 19.06.2020
Başkentte uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Ankara

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şereflikoçhisar ilçesinde 5 şüphelinin uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işledikleri bilgisine ulaştı. 

Bunun üzerine ekipler, şüphelileri takip ederek 7 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 124 gram esrar, 5 gram skunk ve 621 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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