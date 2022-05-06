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Sinop'ta sağanak nedeniyle debisi artan derelerdeki köprüler zarar gördü

Gökhan Gücüklüoğlu   | 06.05.2022
Sinop'ta sağanak nedeniyle debisi artan derelerdeki köprüler zarar gördü

Sinop

Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Kentte sabah başlayan sağanak nedeniyle ilçelerdeki bazı derelerin debisi yükseldi.

Türkeli ilçesinde geçen yıl 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan Yılanlık Köprüsü yerine yapılan geçici köprü, Türkeli Çayı'nın yükselmesi nedeniyle zarar gördü. Ayancık ilçesinde bazı köylerde yapılan geçici köprüler de yağış sebebiyle tahrip oldu.

Zarar gören köprüler, jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alınarak trafiğe kapatıldı.

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