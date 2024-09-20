Ankara'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 1004 kişi yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 1004 kişinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 13-19 Eylül arasında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda hakkında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 23, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 26, 5 yıla kadar hapis cezası olan 322 ve ifadeye yönelik aranan 630 olmak üzere 1004 kişi yakalandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.