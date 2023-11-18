Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.63
ETH/USDT
1,938.60
BTC/USDT
36,457.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 62. Genel Kuruluna katılıyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

Bahis ve müstehcen içeriklilerin de arasında olduğu 1350 internet sitesi erişime engellendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, 42 faili meçhul siber olay aydınlatıldı, 85 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İsmet Karakaş  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Bahis ve müstehcen içeriklilerin de arasında olduğu 1350 internet sitesi erişime engellendi

Ankara

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, sanal devriye faaliyetleri kapsamında belirlenen 508 yasa dışı bahis oynatan ve 91 müstehcen içerik barındıran sitenin de arasında olduğu 1350 internet sitesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca erişime engellendiğini bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suç ve suçlulukla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda 3-17 Kasım'da 3 bin 107 sosyal medya/URL adresinin incelendiği ifade edilen açıklamada, tespit edilen 1350 internet sitesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişimin engellendiği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu sitelerden 508'inin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 91'inin ise müstehcen içerik barındırdığı bilgisine yer verildi.

42 faili meçhul siber olay aydınlatıldı

Faili meçhul siber olayların aydınlatılması faaliyetleri kapsamında da 42 faili meçhul siber olayın aydınlatıldığı ifade edilen açıklamada, Bala, Etimesgut, Nallıhan, Mamak, Kalecik ve Yenimahalle ilçelerinde tespit edilen 40 nitelikli dolandırıcılık, 1 nitelikli hırsızlık, 1 banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarına ilişkin 85 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yağışlı havanın etkisine giren yurtta sıcaklıklar 6-10 derece düşecek
Bahis ve müstehcen içeriklilerin de arasında olduğu 1350 internet sitesi erişime engellendi
Malatya AFAD İl Müdürü Türker: "Malatya'da 4 bin 225 afet konutu yıl sonuna kadar teslim edilecek"
Balıkesir'de sağanak etkili oldu
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Benzer haberler

Bahis ve müstehcen içeriklilerin de arasında olduğu 1350 internet sitesi erişime engellendi

Bahis ve müstehcen içeriklilerin de arasında olduğu 1350 internet sitesi erişime engellendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet