Başkentte 26 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Ankara
Alacaatlı Mahallesi'nde bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede diğer katlara sıçradı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.
Yangında dumandan etkilenenler, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.