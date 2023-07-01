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Başkent Ankara'da Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle Samsun Yolu’nda trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Bartın'ın İnkumu beldesi tatilci yoğunluğu nedeniyle özel araç girişine kapatıldı

Bartın'ın mavi bayraklı plaja sahip İnkumu tatil beldesinde, yerli ve yabancı turist yoğunluğu nedeniyle özel araç girişine izin verilmiyor.

Selim Bostancı  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Bartın'ın İnkumu beldesi tatilci yoğunluğu nedeniyle özel araç girişine kapatıldı Fotoğraf: Selim Bostancı - AA

Bartın

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve 3 kilometrelik sahil şeridi bulunan İnkumu, Kurban Bayramı tatilinin dördüncü gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Otopark ve yol kenarlarındaki park alanlarının tamamen dolduğu belde, araç girişine kapatıldı.

Bartın Limanı yol ayrımında yolu dubalarla kapatan jandarma ekipleri, beldede park alanı kalmadığı yönünde uyardıkları sürücülerden geri dönmelerini istedi.

Bunun üzerine çok sayıda araç, uygulama noktasından geri döndü.

Sahile gitmek isteyen tatilciler, araçlarını Bartın Limanı yol ayrımında park ederek Bartın Belediyesi özel halk otobüsleriyle beldeye ulaşabiliyor.

"24 saat esasına göre tedbirlerimizi aldık"

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, gazetecilere, İnkumu tatil beldesinde ciddi tatilci yoğunluğu yaşandığını, tüm otopark ve yol kenarlarındaki park alanlarının dolduğunu söyledi.

Valiliğin bayram tatili öncesi aldığı karara istinaden yoğunluk nedeniyle beldenin araç girişlerine kapatıldığını aktaran Fırıncıoğlu, "Beldeye gitmek isteyenler, özel halk otobüsleriyle sevk ediliyor. 24 saat esasına göre tedbirlerimizi aldık. Cankurtaran hizmetimizin yanında zabıta ve temizlik işleri ekiplerimizin sayısını çoğalttık." şeklinde konuştu.

Öte yandan beldedeki yoğunluk dronla görüntülendi.

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