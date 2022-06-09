Dolar
17.23
Euro
18.38
Altın
1,844.73
ETH/USDT
1,795.90
BTC/USDT
30,250.00
BIST 100
2,571.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bartın'daki deniz kirliliğinin polen kaynaklı olduğu belirlendi

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz tatil beldesinde denizde oluşan renk değişiminin polen kaynaklı olduğu tespit edildi.

Selim Bostancı   | 09.06.2022
Bartın'daki deniz kirliliğinin polen kaynaklı olduğu belirlendi Fotoğraf: Selim Bostancı - AA

Bartın

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Amasra ilçesi sınırları içerisinde bulunan Küçük Liman ile Çakraz sahilinde müsilaja (deniz salyası) benzer deniz kirliliğine rastlanıldığının ihbar edilmesi üzerine 1 Haziran'da ilgili yerlerden numune alındığı belirtildi.

Numunelerin analiz yapılmak üzere TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezine gönderildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Analiz sonucu ilk tespitlerde her iki deniz suyu numunesinin en üstte kalan yüzey tabakasında sarı renkli bir oluşum gözlemlendiği, en dip kısımda ise çökelmiş olarak bulunan deniz yosunlarına rastlanıldığı belirtilmiştir. Mikroskobik analiz sonucu Amasra Küçük Liman ve Çakraz sahilinde deniz yüzeyinde meydana gelen sarı renkli oluşumların polen kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Havayla atmosferde taşınan polenler, deniz, göl gibi su kaynaklarıyla buluştuğunda bu su kütlelerinin yüzeyinde özellikle kıyı kesimi ve sahillerde birikerek sarı renkli kütlesel oluşumlara sebebiyet verebilmektedir. Polen dışında ayrıca her iki bölgeden alınan deniz suyu numunesinde müsilaj oluşumunda rol oynadığı bilinen fitoplankton türlerine rastlanmamıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı
Bartın'daki deniz kirliliğinin polen kaynaklı olduğu belirlendi
Donetsk'teki sözde mahkeme 3 yabancı askere idam cezası verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan: Etnospor Kültür Festivali'nde hedef çocukların iyi vakit geçirmesi

Benzer haberler

Bartın'daki deniz kirliliğinin polen kaynaklı olduğu belirlendi

Bartın'daki deniz kirliliğinin polen kaynaklı olduğu belirlendi

Antalya ve Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Zonguldak'ta beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisinin organları başka hastalara umut olacak

İzmir Körfezi'ndeki atıklar toplanıp ekonomiye kazandırılacak

İzmir Körfezi'ndeki atıklar toplanıp ekonomiye kazandırılacak
3 bin yıllık Amasra Kalesi'ne zarar veren ağaç kökleri temizlenecek

3 bin yıllık Amasra Kalesi'ne zarar veren ağaç kökleri temizlenecek
Uzun ve temiz sahillere sahip kent Sinop, deniz turizminden umutlu

Uzun ve temiz sahillere sahip kent Sinop, deniz turizminden umutlu