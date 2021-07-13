Euro
10.23
Dolar
8.63
BIST 100
1,348.07
Altın
1,808.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da Yol-İş Sendikası'nı ziyaretinde konuşuyor.
logo
Gündem

Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Devlet yolunun Çakraz-Karaman köyü kısmı yarın hizmete alınacak

Batı Karadeniz'deki yerleşkelerin bölünmüş yol ağıyla bağlanmasını amaçlayan Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Devlet yolunun Çakraz-Karaman köyü arasındaki kısmı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle hizmete alınacak.

Arife Yıldız Ünal   | 13.07.2021
Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Devlet yolunun Çakraz-Karaman köyü kısmı yarın hizmete alınacak Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci/AA

Ankara

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, zorlu coğrafi şartlara sahip bölgede doğu-batı ulaşımını sağlayan ve Bartın ile Amasra'yı, Kurucaşile ve Cide'ye bağlayan 90 kilometrelik mevcut yol, 75 kilometre uzunluğunda yeniden projelendirildi ve yapım çalışmaları gerçekleştirildi.

Tamamlanan kesimleri peyderpey hizmete sunulan yolun, Çakraz-Karaman köyü arasında kalan 11,8 kilometrelik kesimi, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edildi. Söz konusu güzergah yarın trafiğe açılacak.

Böylece güzergahın 23,6 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı, 14 kilometresi de sathi kaplamalı olmak üzere toplam 37,6 kilometrelik kesimi bölünmüş yol olarak, 4,5 kilometrelik Amasra bağlantısı ise tek yol standardında tamamlandı.

Açılışı yapılacak kesimde, Çakraz, Cumayanı ve Dizlermezeci-Meydan tünelleri, Cumayanı Viyadüğü, 6 çift köprü (Büyükdere ve Gölderesi köprüleri) ile Akkonak, Kalaycı, Cumayanı ve Meydan Kavşağı olmak üzere 4 kavşak yer alıyor.

Batı Karadeniz'deki yerleşkelerin bölünmüş yol ağıyla bağlanmasını amaçlayan projenin hizmete sunulan Çakraz-Karaman köyü arasındaki küçük ve dar arazide devam eden, eğim ve genişlik bakımından ihtiyaca cevap veremeyen mevcut yolun fiziki ve geometrik standartları tüneller ve bağlantı yollarıyla yükseltilerek ulaşım konforu artırıldı.

Bölünmüş yol yapım çalışmalarının devam ettiği Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla güzergah, toplam 15 kilometre kısalacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesinde
FDA: Johnson and Johnson Kovid-19 aşısı, nadir görülen nörolojik bozukluğa yol açabilir
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Devlet yolunun Çakraz-Karaman köyü kısmı yarın hizmete alınacak

Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Devlet yolunun Çakraz-Karaman köyü kısmı yarın hizmete alınacak

DHMİ 'uçuş trafiği yönetiminde' Avrupa birincisi oldu

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi dünyanın en büyük ve önemli ticari koridorlarının hakimi yaptık

Bakan Karaismailoğlu: İncek Yargıtay Kavşağı 25 Ağustos'ta hizmete girecek

Bakan Karaismailoğlu: İncek Yargıtay Kavşağı 25 Ağustos'ta hizmete girecek
Bakan Karaismailoğlu: Karayolları lojistik açıdan en önemli alanlardan biri

Bakan Karaismailoğlu: Karayolları lojistik açıdan en önemli alanlardan biri
Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nda sona gelindi

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nda sona gelindi