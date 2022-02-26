Dolar
13.80
Euro
15.68
Altın
1,888.42
ETH/USDT
2,788.90
BTC/USDT
39,178.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'den görüntüler Kiev'den görüntüler
logo
Gündem

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığını yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Harun Kutbe   | 26.02.2022
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek
Türkiye'de 71 bin 736 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de başkente ulaşmak için yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Arizona'ya vardı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 945 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek

Benzer haberler

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bab ilçe merkezi terörden temizlenmesinin 5. yılında yüz binlerce sivilin yurdu oldu

Pençe Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı NATO'nun ilk kadın jet pilotu Altınçekiç'i andı

Milli Savunma Bakanlığı NATO'nun ilk kadın jet pilotu Altınçekiç'i andı
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi