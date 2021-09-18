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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor
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Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Zafer Çakmak, Orhan Onur Gemici   | 18.09.2021
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçik'in teröre ve teröriste karşı mücadelesinin sürdüğü belirtildi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
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