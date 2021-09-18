Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçik'in teröre ve teröriste karşı mücadelesinin sürdüğü belirtildi.Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2021
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz! pic.twitter.com/lSsj2q0jio
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