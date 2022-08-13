Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.
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Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2022
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/8bPTF2pEVI