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Gündem

Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Sefa Şahin   | 13.08.2022
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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