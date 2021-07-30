Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Balıkesir
Akçakertil Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye 20 personel, 1 dozer ve 5 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.